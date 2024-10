Tuesday 11 a.m. update: Hurricane Milton making its turn toward Florida; wrap-up preps tonight

Versión en español abajo

As mentioned yesterday, Milton continues to fluctuate in intensity as of the 11 a.m. ET advisory by the National Hurricane Center, Milton has gained more strength and has maximum sustained winds of 150 mph. Maximum wind speeds fluctuate more as the hurricane cycles through eye replacement cycles. These cycles will allow the hurricane to expand its wind field, especially as it inches closer to Florida on Wednesday evening. This will be a catastrophic hurricane for the Tampa Bay area and

its surroundings. Please don´t assume that the hurricane will be less intense because there will be fluctuations. A major category hurricane will still hit an extremely populated and vulnerable region.

These eyewall replacements will be crucial until the last minute before landfall. With each eyewall replacement cycle, there can be wobbles in location; therefore, slights change on track.

TODAY IS THE LAST FULL DAY FLORIDA RESIDENTS HAVE TO FINISH PREPARATIONS. WEATHER WILL QUICKLY DETERIORATE THROUGHOUT THE DAY ON WEDNESDAY.

As of 11 a.m., Milton is turning toward Florida, moving to the east-northeast at 9 mph. Later today, a slightly higher forward speed is expected, with Milton moving between 10 and 14 mph through

landfall.

Hurricane-force winds extend outward up to 30 miles from the center, and tropical storm-force winds extend outward up to 105 miles.

IMPACTS OF MAJOR HURRICANE MILTON

The west coast of Florida - from the Tampa area southward to Southwest Florida.

Under the current track, Milton should land in the Tampa Bay area on Wednesday evening or around midnight on Thursday. It’s important to remember that Milton is a very powerful hurricane that will push water onshore for a prolonged period of time. After Milton makes landfall, the wind shifts, and the strong onshore flow will continue even as Milton bisects the Peninsula.

The deepest water will occur near the immediate coast. The storm surge from Englewood to the Anclote River, including the Tampa Bay area, will be catastrophic. In some spots, it can surpass 15 feet. Across Southwest Florida, the storm surge will range between 4 and 10 feet.

Milton will approach the West Coast of Florida as a major category hurricane. Please do not let your guard down as you will start to hear that this system is becoming weaker; this means that it’s coming down on categories, but be sure that this will be a catastrophic storm that will cause extensive damage And, unfortunately, loss of lives. If you are in an evacuation zone, please evacuate immediately. The winds will be strong, even across inland Central Florida. Wednesday evening through Thursday morning, there could be maximum sustained winds of at least 75 mph and likely higher than 90 mph with stronger gusts.

Rainfall will be the highest across portions of Central Florida through North Florida. Through Sunday, the rainfall will range between 8 to 12 inches across Central Florida, with some isolated amounts that could exceed 12 inches.

South Florida— Expect the worst weather between Wednesday afternoon and early Thursday. Tropical storms force winds between 39 and 58 mph. Rain bands could produce gusty winds, and a few tornadoes are possible within the rain bands. Some areas could receive up to 6 inches of rain, and some isolated spots with higher amounts.

North Florida— The East Coast of Florida remains under a hurricane watch. This includes the St. John's River, from Sebastian in Northwood to South Carolina. Storm surges could reach 3 feet in some areas and up to 4 feet in the St. John's River. Heavy rainfall in North Florida could produce flash flooding. Rainfall totals across some parts of North Florida, from Gainesville to Jacksonville, could exceed 12 inches. Keep in mind these are areas already well saturated from recent storms, so any additional rain will quickly cause flooding.

Spanish version below



——————————————————————

Como se mencionó ayer, Milton continúa fluctuando en intensidad. A partir del aviso de las 11 a.m. ET del Centro Nacional de Huracanes, Milton ha ganado un poco más de fuerza y tiene vientos máximos sostenidos de 150 mph. Las velocidades máximas del viento fluctuarán más a medida que el huracán pase por ciclos de reemplazo del ojo. Estos ciclos le permitirán al huracán expandir su campo de viento, especialmente a medida que se acerque a Florida el miércoles por la noche. Este será un huracán catastrófico para el área de la Bahía de Tampa y sus alrededores. No asuma que el huracán será menos intenso porque habrá fluctuaciones. Seguirá siendo un huracán de categoría importante que afectará una región extremadamente poblada y vulnerable.

Estos reemplazos de la pared del ojo serán cruciales hasta el último minuto antes de tocar tierra. Con cada ciclo de reemplazo de la pared del ojo, puede haber oscilaciones en la ubicación; por lo tanto, pequeños cambios en la trayectoria.

HOY ES EL ÚLTIMO DÍA COMPLETO QUE TIENEN LOS RESIDENTES DE FLORIDA PARA TERMINAR LOS PREPARATIVOS. EL TIEMPO SE DETERIORARÁ RÁPIDAMENTE DURANTE EL DÍA DEL MIÉRCOLES.

A las 11 a.m., Milton está girando hacia Florida, moviéndose al este-noreste a 9 mph. Más tarde hoy, se espera una velocidad de avance ligeramente mayor, con Milton moviéndose entre 10 y 14 mph hasta tocar tierra.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 30 millas desde el centro, y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 105 millas.

IMPACTOS DEL GRAN HURACÁN MILTON

Costa oeste de Florida: desde el área de Tampa hacia el sur hasta el suroeste de Florida.

Con la trayectoria actual, Milton debería tocar tierra en el área de la Bahía de Tampa el miércoles por la noche o alrededor de la medianoche del jueves. Es importante recordar que Milton es un huracán muy poderoso que empujará el agua hacia la costa durante un período prolongado de tiempo. Después de que Milton toque tierra, el viento cambiará y el fuerte flujo terrestre continuará incluso cuando Milton divida la península.

Las aguas más profundas se producirán cerca de la costa inmediata. La marejada ciclónica desde Englewood hasta el río Anclote, incluida la zona de la bahía de Tampa, será catastrófica. En algunos lugares, puede superar los 15 pies. En todo el suroeste de Florida, la marejada ciclónica oscilará entre 4 y 10 pies.

Milton se acercará a la costa oeste de Florida como un huracán de categoría importante. No bajes la guardia, ya que comenzarás a escuchar que este sistema se está debilitando; esto significa que está bajando de categoría, pero ten la seguridad de que será una tormenta catastrófica que causará daños extensos y, lamentablemente, pérdida de vidas. Si estás en una zona de evacuación, evacua de inmediato. Los vientos serán fuertes, incluso en el interior de Florida Central. Desde el miércoles por la noche hasta el jueves por la mañana, podría haber vientos máximos sostenidos de al menos 75 mph y probablemente más de 90 mph con ráfagas más fuertes.

Las precipitaciones serán más intensas en partes del centro de Florida hasta el norte de Florida. Hasta el domingo, las precipitaciones oscilarán entre 8 y 12 pulgadas en el centro de Florida, con algunas cantidades aisladas que podrían superar las 12 pulgadas.

Sur de Florida: se esperan las peores condiciones meteorológicas entre el miércoles por la tarde y el jueves temprano. Las tormentas tropicales tendrán vientos de entre 39 y 58 mph. Las bandas de lluvia podrían producir ráfagas de viento y es posible que se produzcan algunos tornados dentro de las bandas de lluvia. Algunas zonas podrían recibir hasta 6 pulgadas de lluvia y algunos puntos aislados con cantidades mayores.

Norte de Florida: la costa este de Florida sigue bajo vigilancia de huracán. Esto incluye el río St. John's, que va desde Sebastian en Northwood hasta Carolina del Sur. Las marejadas ciclónicas podrían alcanzar los 3 pies en algunas zonas y hasta 4 pies en el río St. John's. Las fuertes lluvias en el norte de Florida podrían producir inundaciones repentinas. Los totales de lluvia en algunas partes del norte de Florida, desde Gainesville hasta Jacksonville, podrían superar las 12 pulgadas. Tenga en cuenta que estas son áreas ya muy saturadas por tormentas recientes, por lo que cualquier lluvia adicional provocará inundaciones rápidamente.