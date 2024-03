Indian River State College Presents Elevate Con IRSC on April 1

Fort Pierce - Thursday March 28, 2024: Are you looking to advance your career or train for a new one? Are you or a loved one looking to embark on an educational journey to help elevate your future?

If the answer is yes, plan to join Indian River State College on Monday, April 1, for Elevate Con IRSC, an evening event where Spanish speakers can discover full- and part-time programs, student services, and all the opportunities the College has to offer.

Elevate Con IRSC will take place from 6:00 to 8:00 p.m. on Monday, April 1, 2024, on the Indian River State College Massey Campus at 3209 Virginia Avenue in Fort Pierce.

Attendees will gather in the McAlpin Theater to hear from College President Dr. Timothy Moore— with translation and commentary by Adeline Levins—along with personal stories from Indian River State College alumni. Breakout sessions and tabling will offer a window into academic and career training programs, student life, and resources such as financial aid. Food trucks will be on site for those looking to grab a bite.

To learn more or to register, visit connect.irsc.edu.

Indian River State College presenta Elévate con IRSC el 1 de Abril 2024.

Un evento para a la comunidad Hispana para explora oportunidades educativas que van desde Inglés como segundo idioma a programas de licenciatura

FORT PIERCE, FL—¿Está buscando avanzar en su carrera o capacitarse para una nueva? ¿Está usted o un ser querido buscando embarcarse en un viaje educativo para ayudarlo a mejorar su futuro? Si la respuesta es sí, planee unirse a Indian River State College el Lunes 1 de Abril de 2024 para Elévate con IRSC, un evento en que pueden descubrir programas de tiempo completo y parcial, servicios para estudiantes y todas las oportunidades que IRSC tiene para ofrecer.

Elévate con IRSC se llevará a cabo de 6:00 a 8:00 p.m. el Lunes 1 de Abril de 2024 en el campus Massey de Indian River State College- 3209 Virginia Avenue en Fort Pierce.

Los asistentes se reunirán en el Teatro McAlpin para escuchar al Presidente de la universidad, el Dr. Timothy Moore, con traducción y comentarios de Adeline Levins, junto con historias personales de ex alumnos de Indian River State College. Las sesiones y las presentaciones ofrecerán información de los programas de capacitación académica y profesional, la vida estudiantil y recursos como ayuda financiera. Habrá camiones de comida para aquellos que quieran comer algo.

Para obtener más información o registrarse, visite connect.irsc.edu.